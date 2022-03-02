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В Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить вигнати агресора з нашої землі, - Кулеба

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В Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить вигнати агресора з нашої землі, - Кулеба
Міф Путіна про те, що Україна нікому не потрібна, руйнується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час відеотрансляції.

"Я хочу вам сказати, що в Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить нам захистити нашу державу, перемогти агресора та вигнати його з нашої землі. ... Нам важко, ми стікаємо кров'ю, бачимо, як наші будинки руйнуються, але насправді ми вже перемагаємо", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, динаміка підтримки України надзвичайно потужна та безпрецедентна.

"Головне - це руйнує міф Путіна, що Україна нікому не потрібна", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Дмитро Корчинський
    Вчера в 19:51 ·Сьогодні розмовляв з нашим одеським братом Олесем Янчуком.

    Він висловив добру думку: нині найкраща нагода для Грузії, Молдови, Китаю, Японії, Фінляндії почати повертати окуповані моковитами території.

    Ефективно воювати на стільки фронтів москва не зможе.
  • Саня Мантула 143b28a2
    Ждём свежеподжаренных свиннобульбашей.
  • Sophia-Maria Duglass
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