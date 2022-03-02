Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями", - наголосив Залужний.
Він також повідомив про втрати серед керівництва окупаційних сил.
"Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ", - зазначив головком ЗСУ.
"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", - підкреслив Залужний.