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Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний

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Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний
Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями", - наголосив Залужний.

Він також повідомив про втрати серед керівництва окупаційних сил.

"Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ", - зазначив головком ЗСУ.

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"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", - підкреслив Залужний.

Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний 01

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Топ коментарі

  • Denys Rysin
    Fox news, CNN, NBC, Washington Post, Politico, The Hill, BBC, Al Jaseera, Euronews та багато інших англомовних ЗМІ дуже багато пишуть про Україну. Незрівнянно більше, ніж у 2014. Дуже сильна підтримка. Не бачив жодної про-кацапської статті у жодному з цих джерел за всі дні війни.
  • alexandr shamov
    Люди говорят, шо Ким Чен Ин запишався и говорит, шо теперь не он ДЛБ планетарного масштаба.
  • Чертяка Вредная
    Ннуу, я б сказала что блицкриг хуйлу "удался". А шо, блискавично ж утилізували.
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