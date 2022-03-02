Новини

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС. ФОТОрепортаж

1669311
У Житомирі внаслідок російського авіаудару пошкоджено 10 приватних будинків. Є жертви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 01

"1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 02
Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 03

Також дивіться: Окупанти вдарили ракетою по базі 95-ї ОДШБр у Житомирі: Палають житлові будинки. ВIДЕО

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 04

Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 05
Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 06

Читайте: Російські окупанти нанесли авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, - ОВА

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Женя-Женя
    откуда били? с конченой беларуси?? чего тупим в ответ??
  • Vedana
    Ви горітимете в пеклі, білоруська погань.
    Як у вас руки піднімаються ?

    Ніхто з нас ніколи подумати не міг, що ви посмієте так підступно і підло бити по наших людях.

    Скоти !
  • Green sheet
    Пойдут бульбаши в атаку никого в плен не брать.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини