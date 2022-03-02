Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT, - Bloomberg

Посли ЄС ухвалили рішення про відключення від SWIFT семи банків Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, серед них: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.

Водночас, за даними Bloomberg, посли ЄС вирішили не застосовувати обмеження проти найбільшого в країні кредитора ПАТ "Сбербанку", а також банку, що частково належить російському газовому гіганту "Газпрому".

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