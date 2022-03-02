Ізраїль офіційно засудив обстріл меморіалу "Бабин Яр" у Києві
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.
"Ми засуджуємо атаку на єврейське кладовище біля меморіалу пам'яті Голокосту євреїв Києва і вбивства єврейського народу в Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати і поважати святість цього місця", - йдеться в повідомленні дипмісії.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід і посол Михайло Бродський контактує з керівництвом меморіалу. Згодом ізраїльська влада допоможе усунути пошкодження, які отримав комплекс.
"Ми продовжуємо стежити за подіями і шкодуємо про заподіяну шкоду життю людей", - додали дипломати.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі в Шевченківському районі загинули п'ятеро людей і п'ятеро людей постраждали. Пізніше у Держспецзв'язку уточнили, що внаслідок атаки дістали травм декілька співробітників та охорона телевежі.