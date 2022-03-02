Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, які зібрала раніше на кордоні – Пентагон
Про це заявив у вівторок під час телефонної конференції в Вашингтоні високопоставлений представник Пентагону, передає Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) задіяли більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні", - зауважив військовий представник США.
Він також зазначив, що Пентагон продовжує спостерігати, як оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.
"Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі", - зауважив представник Пентагону.
Водночас, за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Щоправда, підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США поки не можуть.