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Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, які зібрала раніше на кордоні – Пентагон

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Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, які зібрала раніше на кордоні – Пентагон
Російські окупанти вже ввели на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону, та готуються до наступу на Київ й оточення Харкова.

Про це заявив у вівторок під час телефонної конференції в Вашингтоні високопоставлений представник Пентагону, передає Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) задіяли більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні", - зауважив військовий представник США.

Він також зазначив, що Пентагон продовжує спостерігати, як оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.

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"Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі", - зауважив представник Пентагону.

Водночас, за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Щоправда, підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США поки не можуть.

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Топ коментарі

  • Александр Горобец a200997d
    Это только начало войны. Меньше чем за неделю у них рухнуло все. У нас тоже, но нас поддержат, а их теперь будут пи.....чить даже после полной капитуляции все страны мира. Все добре,.
  • Бывалый Балбес
    Ребята, пИздите их так, чтобы клочья летели. Вы сейчас реально весь мир спасаете. Чтоб они сгорели все, слава богу ЗСУ помогает им в этом деле. Позор всему миру что дали этой Рашенковской бляди вырасти, надо было в 90-е их додавливать и их вонючие атомные бомбы забирать. Надеюсь в этой раз не будет им гуманитарной помощи когда они подыхать с голоду начнут. Это не только урод плешивый войну начал, это большинство из них ее хотят. Дай вам бог чтобы все их пули и снаряды мимо вас прошли а ракеты у них скоро кончатс, это же говно, понты одни.
  • Евген Марчен
    200х вже більше ніж 7000 (не можливо точно порайнувати тих хто згорів у танку чи вилітив десь догорати), 300х - ще більшь у три рази як мінімум, про полонених мовчу, ну а остальні десь по лісу бігають...
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