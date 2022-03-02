Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, які зібрала раніше на кордоні – Пентагон

Російські окупанти вже ввели на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону, та готуються до наступу на Київ й оточення Харкова.

Про це заявив у вівторок під час телефонної конференції в Вашингтоні високопоставлений представник Пентагону, передає Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) задіяли більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні", - зауважив військовий представник США.

Він також зазначив, що Пентагон продовжує спостерігати, як оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.

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"Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі", - зауважив представник Пентагону.

Водночас, за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Щоправда, підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США поки не можуть.