У прикордонному Бєлгороді лікарні припинили приймати цивільне населення

Лікарі цілком перейшли на надання допомоги пораненим в Україні російським військовим

Як дізнався Цензор. НЕТ, міські лікарні Бєлгорода, міста, розташованого в півсотні кілометрів від Харкова, перестали приймати цивільне населення, і повністю перейшли на надання допомоги пораненим в Україні російським військовим

Як стверджує російське опозиційне видання, міська лікарня №2, яку вважають однією з найкращих в області й місті, повністю займається лікуванням російських військових, які дістали поранення в бойових діях в Україні. Кореспондент на власні очі бачив у лікарні російських військових з легкими пораненнями, а також дізнався, що лікарів травмпункту скликали на нараду для "обговорення воєнного порядку денного".

Крім того, співробітники одного з приватних медзакладів міста розповіли журналістам, що їхній персонал також залучили до лікування російських окупантів, насамперед покликали хірургів.

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