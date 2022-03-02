Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Это по моим данным их п#здячат", - перші результати роботи ресурсу з відстеження руху окупантів. ВIДЕО

3335126
У мережі з'явилися кадри результатів запуску спеціального інтернет-ресурсу з відстеження пересувань військових колон окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері фонду "Повернись живим".

"Перші результати роботи нашого спільного зі спецпизначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога:

https://findokupant.com

Дивіться зі звуком! Україна переможе", - відзначається у повідомлненні. 

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • mahno19 mahno19
    Так це можна й з хати не виходити валить русню
  • Sophia-Maria Duglass
    Залужний поінформував, що сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.
  • Andy Tiger
    Москалі помирають тут на годину раніше, ніж вдома... Дивись. Він о 12:00 виїхав і тут об 11:40 загинув. Прямий портал в пекло (з ФБ)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини