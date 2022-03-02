"Это по моим данным их п#здячат", - перші результати роботи ресурсу з відстеження руху окупантів. ВIДЕО
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У мережі з'явилися кадри результатів запуску спеціального інтернет-ресурсу з відстеження пересувань військових колон окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері фонду "Повернись живим".
"Перші результати роботи нашого спільного зі спецпизначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога:
Дивіться зі звуком! Україна переможе", - відзначається у повідомлненні.
Перші результати роботи нашого спільного зі спецпизначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога: https://t.co/BBX4xIIsjc— Повернись живим (@BackAndAlive) March 1, 2022
Дивіться зі звуком! Україна переможе💪🇺🇦 pic.twitter.com/2JlTC4fkqq