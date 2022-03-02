На Сумщині працює байрактар: Знешкодили близько 180 одиниць техніки окупантів
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У Сумській області працює БПЛА "Bayraktar", завдяки чому вдалося знешкодити близько 180 одиниць техніки російських окупантів.
Про це у Facebook повідомив глава ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"УРА! На Сумщині працює Байрактар!!! Вечір 1 березня:
- Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району;
- Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - йдеться в повідомленні.