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На Сумщині працює байрактар: Знешкодили близько 180 одиниць техніки окупантів

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На Сумщині працює байрактар: Знешкодили близько 180 одиниць техніки окупантів
У Сумській області працює БПЛА "Bayraktar", завдяки чому вдалося знешкодити близько 180 одиниць техніки російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив глава ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"УРА! На Сумщині працює Байрактар!!! Вечір 1 березня:

- Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району;

- Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Сумщини вимагає прикрити область ракетами та байрактарами

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Байрактары вночи видят лучше. Отже, до утра прочешут весь север.
  • Андрей Дрофяк
    Мене радує, що кількість полонених другий день не збільшується)
  • vadyan
    Слава Україні!!!
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