На Сумщині працює байрактар: Знешкодили близько 180 одиниць техніки окупантів

У Сумській області працює БПЛА "Bayraktar", завдяки чому вдалося знешкодити близько 180 одиниць техніки російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив глава ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"УРА! На Сумщині працює Байрактар!!! Вечір 1 березня:



- Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району;



- Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - йдеться в повідомленні.

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