Генштаб ЗСУ попереджає військовослужбовців: телеграм-канал НачШтабу модерується російським ІПСО
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Генеральний штаб ЗСУ попереджає: телеграм-канал НачШтабу модерується російськими окупантами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Офіційно. Канал НачШтабу модерується російським ІПСО! Військовослужбовці, перестаньте коригувати вогонь ворога! Перестаньте йому надавати інформацію онлайн про пошкодження об'єктів, пересування військ, позиції та настрій в підрозділах", - йдеться у повідомленні.