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Генштаб ЗСУ попереджає військовослужбовців: телеграм-канал НачШтабу модерується російським ІПСО

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Генштаб ЗСУ попереджає військовослужбовців: телеграм-канал НачШтабу модерується російським ІПСО
Генеральний штаб ЗСУ попереджає: телеграм-канал НачШтабу модерується російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Офіційно. Канал НачШтабу модерується російським ІПСО! Військовослужбовці, перестаньте коригувати вогонь ворога! Перестаньте йому надавати інформацію онлайн про пошкодження об'єктів, пересування військ, позиції та настрій в підрозділах", - йдеться у повідомленні.

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Генштаб ЗСУ попереджає військовослужбовців: телеграм-канал НачШтабу модерується російським ІПСО 01

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Топ коментарі

  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Я справді в шоці з того що саме телеграм для деяких є основним месенжером. Не можна довіряти нічому, створеному москалями
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Нажаль наші люди досі наївні і щиро вірять що Дурові виїхав з Росії з чемоданом грошей тільки тому що він класний чувак.
  • Иван Петров d4225322
    Хорошо что сегодня наконец вычистили эту падаль. Еще лучше чтобы их заблокировали к черту. Так как куча людей их читает, ведь у них "достоверная инфа".
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