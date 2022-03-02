Бербок - Лаврову: "Ви можете обманювати себе, але не маєте дурити інші народи та свій власний"

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок з трибуни Генеральної Асамблеї ООН звинуватила російського колегу та все керівництво РФ у брехні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Війна Росії – це загарбницька війна. І заснована вона на сумнозвісній брехні, яку сьогодні в Раді ООН з прав людини знову повторив міністр закордонних справ Лавров", - зазначила Бербок та навела безліч прикладів.

Звертаючись до Лаврова, вона сказала, що "ви можете обманювати себе, але не маєте дурити інші народи та свій власний".

"Російська війна знаменує собою цю нову реальність, нав’язану президентом Путіним, і зараз кожен має прийняти відповідальне рішення, на чий бік стати", - додала міністр.

Вона наголосила, що принципи Організації Об’єднаних Націй забезпечують основу нашого миру: порядок, заснований на загальних правилах, міжнародному праві, співпраці та мирному врегулюванні конфліктів. Росія жорстоко атакувала цей порядок. Тож стосується ця війна не тільки України, Європи, а всіх, підкреслила дипломат.

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