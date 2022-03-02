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Три колони російських окупантів зайшли в Тростянець і зайняли місто, - Сумська ОДА

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Три колони російських окупантів зайшли в Тростянець і зайняли місто, - Сумська ОДА
В Сумській області окупанти зайняли місто Тростянець.

Про це повідомив у фейсбуці очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін, зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею. У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.

Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб", - написав Живицький

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    вот он, кацапский ссыкливый солдат... последователь идей педофила путенина - а мы прикроемся женщинами и детьми и пусть они попробуют стрелять... и это придумало ссыкливое плешивое хуйло... ну а ссыкливые кацапские солдаты пытаются выполнять приказы ссыкливого педераста из пидорбурга... но выход есть... полностью все заблокировать кацапов и ждать пока...
  • Руслан Жгун
    то что начнут кошмарить местных рашисты это ожидаемо ... они в чечне опыта зверств хорошо набрались ... ... я думаю они будут сворачивать блицкриг с колоннами на 60 км, и переходить к какой-то стратегии типа гуляй-города - будут брать небольшие городки на 15-30 тысяч и устраивать там оперативные базы с ГСМ, чтобы укоротить плечо логистики и ПВО там будут ставить тоже .... это опасно, нашим командующим нужно реагировать, а не тупить, как это было жо сих пор ...

    я думаю можно формировать какие-то мобильные махновские загони, по 3-4 тачанки (МРАПа), которые будут кошмарить рашистских чертей на линиях коммуникаций ...
  • Cinichny Bandera
    УВАГАРепост Ці телеграм канали контролюються спецслужбами РФ:

    «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live», "Женщина с косой", "НачШтаба", "Тень на плетень".

    Канали з проросійським наративами: "Шептун", "Сплетница", Vesti, "Бородатая бабушка( канал Наш Мураева), "Политика Страны".

    Ці канали заблокувати неможливо, але від них можна відписатися

    Українець, ворог не тільки з автоматом, але за клавіатурою. Перевіряйте інформацію і не вводить себе в оману.
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