Конгрес США під час виступу Байдена влаштував овації Україні: "Український народ, ви надихаєте весь світ"
Вже на початку виступу, в якому тема боротьби України проти агресії Москви мала перше місце, конгресмени та інші запрошені особи влаштували овацію українському народу. Провідні політики США привітали українців в особі посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової, яка сиділа поруч із американською першою леді Джил Байден. Багато конгресменів мали в руках українські синьо-жовті прапори, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Протягом усієї нашої історії ми засвоїли цей урок – коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу. Вони продовжують рухатися. І ціни та загрози для Америки та світу продовжують зростати", – сказав Байден, який наголосив, що Путін знехтував міжнародними зусиллями із запобігання війні.
"Війна Путіна була навмисною і неспровокованою. Він відкинув зусилля в галузі дипломатії. Він думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. І він думав, що може розділити нас. Путін помилився. Ми були готові", – наголосив президент США.
Шість днів тому Путін потряс увесь світ, здійснивши вторгнення в Україну. Він сподівався на швидку перемогу, але зіштовхнувся із опором, якого не очікував – з українським народом, сказав президент США Джо Байден у зверненні до Конгресу.
"Йому здавалося, що він нападе на Україну і весь світ підкориться йому, а натомість він зіткнувся зі стіною опору, яку він не зміг навіть уявити. Він зіткнувся з українським народом. Український народ, ви надихаєте весь світ", – цитує Байдена ЛігаБізнесІнформ.
Байден наголосив на унікальній особливості українського опору агресору – "громадяни, що своїми тілами перекривають рух танків, студенти, вчителі – всі перетворилися на солдатів, які захищають свою батьківщину".
Президент США процитував слова українського лідера Володимира Зеленського, які він сказав перед Європарламеном про те, що у цій війні "світло переможе пітьму".
Суспільне наводить основні тези виступу Байдена:
- Путін прорахувався, він думав, що забере України і світ з цим погодиться, але він зустрівся з українським народом
- Напад Путіна був навмисний, а не спровокований, він відкинув неодноразові зусилля з дипломатії і сподівався розділити нас всередині в США та в Європі, але він прорахувався
- Санкції і падіння рубля не дадуть РФ використати свої 630 млрд доларів запасів на війну
- Ми протистоїмо російській брехні правдою, тому публікували розвіддані про напад
- США, 27 членів ЄС, а також Британія, Нідерланди і навіть Швейцарія на боці України. Путін ізольований
- Санкції проти РФ не дозволять їй використати понад 600 млрд на війну
- Ми закриваємо повітряний простір для всіх російських перельотів
- Але наші сили не залучені і не будуть залучені на землі України
- Ми бачимо, що багато людей підтримують Україну, демократія протистоїть автократії
- Путін може надсилати танки в Україну, але ніколи не завоює серця українців