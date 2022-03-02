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Московські депутати просять Путіна припинити війну: "Це шлях до деградації та зубожіння"

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Московські депутати просять Путіна припинити війну: "Це шлях до деградації та зубожіння"
Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій в Україні та закликала Володимира Путіна негайно вивести з України російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.

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"Це шлях до деградації та зубожіння країни. Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.

Раніше з аналогічною заявою виступила Рада депутатів московського округу Хамовники.

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Топ коментарі

  • vadyan
    Еще одни.... То что дети гибнут им пох, главное что экономика расеюшки может пострадать.
    Горите в аду, сволочи!!!
  • буков
    Ну да, контрактники на два місяця з єбеней закінчується, буде мобілізація Ванек з Москви.
  • Lvbnhj
    Коротко.
    Мордор повинен бути знищений......
    ....
    Слава нації.
    Смерть москалям.
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