Московські депутати просять Путіна припинити війну: "Це шлях до деградації та зубожіння"
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Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій в Україні та закликала Володимира Путіна негайно вивести з України російські війська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.
"Це шлях до деградації та зубожіння країни. Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.
Раніше з аналогічною заявою виступила Рада депутатів московського округу Хамовники.