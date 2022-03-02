У Харкові біля військового шпиталю стались бої: ситуація під контролем, втрат серед українських військових немає, - поліція

У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої: втрат серед українських військових немає.

Про це повідомив Суспільному голова обласної поліції Тимошко, передає Цензор.НЕТ

За його словами, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.

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Речники СБУ та СБ Харкова у коментарі Суспільному не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.