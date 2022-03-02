У Харкові біля військового шпиталю стались бої: ситуація під контролем, втрат серед українських військових немає, - поліція
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У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої: втрат серед українських військових немає.
Про це повідомив Суспільному голова обласної поліції Тимошко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.
Речники СБУ та СБ Харкова у коментарі Суспільному не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.