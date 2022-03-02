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Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном: "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами"

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Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном: "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами"
Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт. Американський лідер пообіцяв конфіскувати їхні активи за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які отримали мільйони доларів від влади, - вистачить. Міністерство юстиції збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів", - сказав Байден.

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За його словами, США об'єднує зусилля з європейськими союзниками, щоб забрати яхти, елітне житло, приватні літаки російських олігархів. "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами", - додав американський лідер.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Коротко
    .....
    Касаби?
    ..

    Vам...піZда.. ...
    ....
    ...мордор повинен бути знищений
    ....
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Igor Yaroslavovich
    А конфісковані активи, віддати Україні на відбудову знищеної окупантами інфраструктури! 🤔
  • Тетяна Тать
    десятиріччями грабувати власну країну , виводити активи тілько для того, щоб їх забрали за напад на Україну...

    раша вибрала цікавий спосіб економічного свмогубства
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