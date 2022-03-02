Boeing припинив обслуговування і техпідтримку російських авіакомпаній
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Компанія Boeing Co. припинила постачання запчастин і технічне обслуговування російських авіакомпаній, а також свою діяльність у Москві.
Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що це створює серйозні проблеми для російських авіакомпаній, в експлуатації яких перебуває понад 700 літаків західного виробництва.
Санкції Європейського Союзу також передбачають заборону експорту до Росії запчастин для Airbus SE та інших літаків, а також користування повітряним простором ЄС для російських перевізників.
Раніше Ford оголосив, що припиняє свою діяльність у Росії, General Motors відмовляється від експорту в РФ.