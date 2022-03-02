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Boeing припинив обслуговування і техпідтримку російських авіакомпаній

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Boeing припинив обслуговування і техпідтримку російських авіакомпаній
Компанія Boeing Co. припинила постачання запчастин і технічне обслуговування російських авіакомпаній, а також свою діяльність у Москві.

Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що це створює серйозні проблеми для російських авіакомпаній, в експлуатації яких перебуває понад 700 літаків західного виробництва.

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Санкції Європейського Союзу також передбачають заборону експорту до Росії запчастин для Airbus SE та інших літаків, а також користування повітряним простором ЄС для російських перевізників.

Раніше Ford оголосив, що припиняє свою діяльність у Росії, General Motors відмовляється від експорту в РФ.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    це на вчора
    сьогодні думаю, оновлять

    БОЖЕ, Я ГОРЖУСЯ СВОЄЮ КРАЇНОЮ!
  • Тетяна Тать
    нічо
    хай весла готують
  • Urs
    Теперь не каждый кацапский Боинг долетит до середины кацапии из мацквы без запчастей. А продать самолёты уже не получится.
    Ничего, через пару лет будут как находка - будут сдавать на цветмет за еду.
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