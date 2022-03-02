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Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться, - Байден

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Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться, - Байден
Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що розв'язавши війну з Україною Володимир Путін прорахувався. Він не очікував, як його війська зустріне український народ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Він ніколи не очікував, як його зустріне український народ", - сказав Байден.

Американський лідер зазначив, що шість днів тому Путін напав на Україну і таким чином хотів похитнути засади вільного світу. Проте, додав Байден, главі Кремля не вдалося прогнути світове співтовариство під себе.

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    А там секреть или нет, десятая часть потешного войска завещала долго жить. Через 2 месяца, то и все 100 000 лаптей в кирзачах будут гумусом . оставшиеся лапти в рухнувшей экономике будут им завидовать
  • Lvbnhj
    Коротко
    Хуйло повинен бути знищений...
    ,....
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • ьля
    до "трійок" - півкроку. "і всьо идеет па плааанууу!" (тм)
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