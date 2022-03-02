Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 2 березня щодо російського вторгнення

Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 02.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, на Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на КИЇВ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.

У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.

"На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал", - йдеться у зведенні.

Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні Українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

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На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

"Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір. Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках. Інформація про це - дещо пізніше. Разом МИ зламаємо ворога, бо правда на нашому боці! Перемога буде за нами! Слава Україні!", - резюмували у Генштабі.