Херсон лишається під контролем України. Російські окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт, - мер Колихаєв
Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що зараз важко сказати, яка кількість загиблих у місті, та за його словами, є дуже багато загиблих і поранених, включно з мирними жителями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
"Люди дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої - важко сказати, що зараз з ними (цими людьми. — Ред.). Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт", — додав Колихаєв.
"Дуже багато було влучень у школи, дуже багато було влучень у ТРЦ "Фабрика". Пожежі у багатоповерхових будинках. Багато вибухів у місті", - зазначив він.
Мер Херсона відзначив, що зараз українська місцева влада знаходиться в міській раді і намагається зробити так, щоб виїжджали ті чи інші бригади, щоб можливо було забезпечити життя нашого міста, та дуже важко, тому що йдуть обстріли.
"Херсон стоїть. Хто вам сказав, що він не встояв? Він стоїть. Те, що ми робимо зі своєї сторони, ми дійсно зробили все, щоб інші міста нашої України змогли переформуватися і підготуватися до того, щоб дати відсіч окупантам", — заявив Колихаєв.