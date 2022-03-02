Новини • Війна

Херсон лишається під контролем України. Російські окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт, - мер Колихаєв

2095541
Херсон лишається під контролем України. Російські окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт, - мер Колихаєв
Херсон все ще лишається під контролем України, але російські війська захопили залізничний вокзал і річковий порт.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що зараз важко сказати, яка кількість загиблих у місті, та за його словами, є дуже багато загиблих і поранених, включно з мирними жителями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Люди дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої - важко сказати, що зараз з ними (цими людьми. — Ред.). Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт", — додав Колихаєв.

"Дуже багато було влучень у школи, дуже багато було влучень у ТРЦ "Фабрика". Пожежі у багатоповерхових будинках. Багато вибухів у місті", - зазначив він.

Мер Херсона відзначив, що зараз українська місцева влада знаходиться в міській раді і намагається зробити так, щоб виїжджали ті чи інші бригади, щоб можливо було забезпечити життя нашого міста, та дуже важко, тому що йдуть обстріли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні гуманітарна катастрофа, з вулиць не можуть забрати тіла загиблих - депутат

"Херсон стоїть. Хто вам сказав, що він не встояв? Він стоїть. Те, що ми робимо зі своєї сторони, ми дійсно зробили все, щоб інші міста нашої України змогли переформуватися і підготуватися до того, щоб дати відсіч окупантам", — заявив Колихаєв.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • NEEGLS S.
    Херсонці, тримайтеся рідненькі, незабаром війська ЗСУ вас звільнять!!!
  • Joshua Merlin
    пусть захватывают порт... пусть влезают в город... отсечь кацапурам все выезды из города... отбить от снабжения и ГСМ (сколько он на своем танке или машине проедет)... руснявые остановятся... задачей останется выбить прямой наводкой тех, кто пойдет на помощь... а ворвавшихся в город вырезать как свиней...
  • Eugenijus Pačkauskas
    Путин: Херсон взяли?
    Шойгу: так точно!
    Путин: полностью?
    Шойгу: нет, только Хер...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини