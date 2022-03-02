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Війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу - сильнішою, - Байден

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Війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу - сильнішою, - Байден
Розв'язана Путіним війна проти України зробить Росію слабшою.

Про це президент США Джо Байден заявив під час звернення до нації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер-сторінку американського лідера. 

"Коли буде написана історія цієї епохи, війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу — сильнішою", - зазначив Байден.

"Разом із нашими союзниками ми надаємо підтримку українцям у їхній боротьбі за свободу. Військова допомога. Економічна допомога. Гуманітарна допомога. І ми продовжуватимемо допомагати українському народу, коли він захищає свою країну", - додав президент США.

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Топ коментарі

  • Юрий Новак
    Егоїстично звучить.... Україна як сакральна жертва. Небо закрий, а не чекаєш з моря погоди
  • Ksenia VB
    В мене таке враження, що захід дійсно вирішив знешкодити раіську нашими руками.
  • Joshua Merlin
    Прошли времена, когда русский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие россияне. Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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