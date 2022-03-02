Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули 2 особи, 16 - травмовані. Врятовано з-під завалів 12 людей, з них 6 дітей, - ДСНС
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Аварійно-рятувальні роботи тривають.
В ДСНС уточнили інформацію щодо наслідків повітряного удару військ РФ по Житомиру, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 07:00 02 березня: підтверджена загибель 2-х осіб, 16 - отримали травми. Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають (інформація оновлюється)", - йдеться у повідомленні.