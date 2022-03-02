Білорусь з Росією - одна сторона конфлікту, незалежно від того, чи будуть введені її сухопутні війська, - Веніславський

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зазначає, що Білорусь як і Росія є однією стороною конфлікту.

Про це він сказав під час телемарафону на українських телеканалах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо поточної ролі Білорусі у нападі Росії на Україну, Веніславський наголосив, що відповідно до всіх міжнародних актів агресором є "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні".

З боку Російської Федерації здійснюється агресія, відповідно, з боку Республіки Білорусь також здійснюється агресія щодо нашої країни.

"Зараз немає якогось невизначеного правового статусу Республіки Білорусь у військовому конфлікті, у війні агресивній проти України. Білорусь, так само як Російська Федерація, є однією стороною конфлікту. Вони є країнами-агресорами, незважаючи чи безвідносно до того, будуть введені війська сухопутні, не будуть введені, - правові наслідки очевидні з точки зору міжнародного права", - наголосив Веніславський.

Читайте також: Лукашенко попросив у Путіна зброю, в тому числі зенітно-ракетний комплекс С-400

Також на запитання, чи вступив у війну особовий склад армії Білорусі, він зазначив, що ця інформація перевіряється.

"Були повідомлення, що в районі північних кордонів з Білорусією були певні перетини державного кордону з боку військових сил. Поки я не можу підтвердити повністю цю інформацію. Можу підтвердити, що окремі представники збройних сил Республіки Білорусь на території України затримувалися. Вони здійснювали коригування вогню з боку Республіки Білорусь російськими окупаційними військами. Тому безсумнівно вже можна сказати, що сухопутний компонент також вже задіяний, але чи є повномасштабне вторгнення - ми перевіряємо цю інформацію", - підсумував депутат.