Допомагати Україні вирушають 70 добровольців з Японії, серед них ветерани сил самооборони та Французького іноземного легіону
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Щонайменше 70 добровольців із Японії вирушають в Україну для допомоги збройним силам у війні проти Росії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
За даними на вівторок, 1 березня, до складу добровольчої групи увійшли 70 чоловіків, серед яких 50 ветеранів сил самооборони Японії та два — Французького іноземного легіону.