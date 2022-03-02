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Допомагати Україні вирушають 70 добровольців з Японії, серед них ветерани сил самооборони та Французького іноземного легіону

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Допомагати Україні вирушають 70 добровольців з Японії, серед них ветерани сил самооборони та Французького іноземного легіону
Щонайменше 70 добровольців із Японії вирушають в Україну для допомоги збройним силам у війні проти Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За даними на вівторок, 1 березня, до складу добровольчої групи увійшли 70 чоловіків, серед яких 50 ветеранів сил самооборони Японії та два — Французького іноземного легіону.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СПРАВЖНІМ САМУРАЯМ-РЕСПЕКТ
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Коли встоїть Україна,за Курили можете не переживати,допоможемо забрати!🇺🇦
  • Игорь Вазианский
    Япону-мать вітає ненька-Україна!🌹
    Куріли до Камчатки - ВАШ!
    Слава нації - сморть рашистскій пєдєрації!
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