Підрозділи 93-ї ОМБр Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією, - штаб бригади

Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 93-ю бригаду Холодний Яр.

"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки. Подробиці та фото згодом", - йдеться у повідомленні.