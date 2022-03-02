Підрозділи 93-ї ОМБр Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією, - штаб бригади
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Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 93-ю бригаду Холодний Яр.
"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки. Подробиці та фото згодом", - йдеться у повідомленні.