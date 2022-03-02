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Підрозділи 93-ї ОМБр Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією, - штаб бригади

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Підрозділи 93-ї ОМБр Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією, - штаб бригади
Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 93-ю бригаду Холодний Яр.

"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки. Подробиці та фото згодом", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи 93-ї ОМБр Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією, - штаб бригади 01

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Красунчики!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КАЦАПИ-ІДІТЄ НА Х...Й
  • Боклагин Боклагин
    СЛАВА ГЕРОЯМ!!!СЛАВА ХОЛОДНОЯРОВЦАМ!!мордой ИДЕТ НАХ...У.Й!!
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