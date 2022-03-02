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Канада ввела санкції проти Путіна, Медведєва, Шойгу та інших керівників РФ

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Канада ввела санкції проти Путіна, Медведєва, Шойгу та інших керівників РФ
Влада Канади офіційно запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна, а також низки високопоставлених представників влади РФ.

Про це повідомило видання Toronto Star, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Санкції запроваджуються проти глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра фінансів Антона Сілуанова, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра юстиції Костянтина Чуйченка та керівника адміністрації президента Антона Вайно.

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Крім того, у списку є заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, про заходи проти якого канадський уряд раніше не оголошував.

Також до списків внесено прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, главу МВС Володимира Колокольцева, мера Москви Сергія Собяніна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголошував про намір ввести санкції проти Путіна та Лаврова.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Мелко все. Этим личностям уже похуй на эти санкции, потому что они уже охуели от крови и мечтают как въедут в Парижи и Вашингтоны, а Макроны и Байдены будут им униженно кланяться. Их надо только жестоко пиздить. А вы боитесь даже небо закрыть имея возможность. Московская пиздота вас все равно не пожалеет.
  • Vlad Kravets
    Отета потужний удар завдано!!! А#уєть з козирів зайшли!
  • Шуц
    він гуморист
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