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Війська РФ завдали удару по будівлі обласного Управління поліції в Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

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Війська РФ обстріляли будівлю обласного Управління поліції та будівлю Університета імені Каразіна.

Про це пише у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. Смерть російським окупантам!", - зазначив Геращенко. 

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Зазначається, що також постраждала будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна, яке знаходилося через дорогу від будівлі УВС.

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Топ коментарі

  • Zemer
    А в Харькове остался хоть один ватник желающий жить на ул. жукова?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
  • Шимус
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