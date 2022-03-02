Війська РФ завдали удару по будівлі обласного Управління поліції в Харкові, - Геращенко. ВIДЕО
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Війська РФ обстріляли будівлю обласного Управління поліції та будівлю Університета імені Каразіна.
Про це пише у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно в Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. Смерть російським окупантам!", - зазначив Геращенко.
Зазначається, що також постраждала будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна, яке знаходилося через дорогу від будівлі УВС.