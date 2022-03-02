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Вночі російські СУ-25 бомбардували Чугуєв та Харків. За добу в області загинула 21 особа, постраждали - 112, - голова ОДА Синєгубов

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Вночі російські СУ-25 бомбардували Чугуєв та Харків. За добу в області загинула 21 особа, постраждали - 112, - голова ОДА Синєгубов
У Харківській області за добу загинула 21 особа, постраждали 112.

Про це повідомив голова облдержадміністрації (ОДА) Олег Синєгубов у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Позиції оборони міста Харкова протягом 1 березня постійно знаходились під впливом вогневих засобів ворога, авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї.

У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста були атаковані механізованими підрозділами ворога. Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки більше 40 одиниць, позиції утримано.

Підрозділи Тероборони, Нацполіції, ЗСУ вели бої з диверсійні-розвідувальними групами противника. Одна з яких, при намаганні вийти з міста, атакувала військовий госпіталь. Усі ДРГліквідовано. Знищено один ворожий літак, пілот після капультування застрелився.

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Вночі відбулось бомбардування літаками СУ 25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ 5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській).

Пожежі внаслідок авіанальоту ще ліквідовуються, іде детонація снарядів.

Продовжую залучати цивільну та військову техніку для сил ЗСУ на особистих контактах з підприємств інших областей. За вчора - 7 інкасаторів та один броньований "Краз".

Щодо роботи над гуманітарним забезпеченням. За вчора зайшло в місто на логістичні центри 12 фур з продуктами та питною водою. Сьогодні будемо забезпечувати найнеобхіднішим спальні райони.

За добу постраждали 112 осіб, загинули - 21. Дані будуть оновлюватися.

Ми тримаємо місто, тримаємо область, продовжуємо співпрацю із мером обласного центру, координуємо дії із районами та громадами.

Перемога за нами!", - розповів Синєгубов.

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Рашка має бути знищена як держава!
  • Александр Карин
    Сука, це просто якийсь сюр. 21 століття, Мордор на всю бомбить та закидує ракетами мирні міста європейської країни, а вся інша Європа сидить на жопі і боїться "більшої ескалації". Якої нахуй "більшої ескалації"!? Бомби падають на дитсадки, пологові будинки, лікарні!.. ПЗДЦ.
  • Владимир Киндрат
    Пілот після капультування застрелився. Так вони всі суки повинні після здачі в полон застрілитися.
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