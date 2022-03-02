Вдерлись в секонд-хен і передяглись в цивільне. Мабуть, хочуть в ньому повернутись додому - голова Сумської ОВА
Про цеу відеозвіті на Фейсбуці розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
Найбільше на Сумщині постраждало місто Тростянець. В Тростянці продовжилось мародерство, російські військові голодні, вони не тільки продовжують обносити продуктові крамниці, вони вже лізуть в домівки до людей. Дуже часто буває таке, що заходять у будинки, витягають людей і забирають у них їжу та одяг", - сказав Живицький.
"Вони пограбували магазин секонд-хенду, аби перевдягнутися у цивільний одяг. Підозрюємо, що в ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", -припустив голова ОВА.
Також російські війська продовжують грабувати магазини на Чернігівщині. В одному з сіл Ніжинського району вони вдерлись в магазин та вкрали горілку та капці, повідомляють місцеві.