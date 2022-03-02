Вдерлись в секонд-хен і передяглись в цивільне. Мабуть, хочуть в ньому повернутись додому - голова Сумської ОВА

Внаслідок дій російського агресора найбільше на Сумщині постраждало місто Тростянець.

Про цеу відеозвіті на Фейсбуці розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найбільше на Сумщині постраждало місто Тростянець. В Тростянці продовжилось мародерство, російські військові голодні, вони не тільки продовжують обносити продуктові крамниці, вони вже лізуть в домівки до людей. Дуже часто буває таке, що заходять у будинки, витягають людей і забирають у них їжу та одяг", - сказав Живицький.

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"Вони пограбували магазин секонд-хенду, аби перевдягнутися у цивільний одяг. Підозрюємо, що в ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", -припустив голова ОВА.

Також російські війська продовжують грабувати магазини на Чернігівщині. В одному з сіл Ніжинського району вони вдерлись в магазин та вкрали горілку та капці, повідомляють місцеві.