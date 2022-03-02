Ворог злякався прямого контакту та перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Нова партія Bayraktar заступила на чергування, - Резніков

Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями та перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення міністра оборони України Олексія Резнікова.

"147 годин оборони. Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ. У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини", - зазначає він.

Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.

"Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго. Ворог підло обстріляв мирний Житомир. Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч", - додає він.

Він висловив упевненість, що нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне.

"Зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон. Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії. А є українські громадяни, які розмовляють різними мовами, ходять до різних церков і молитовних будинків, разом чинять героїчний опір російським окупантам", - зазначив український міністр.

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"І ми обов’язково переможемо!", - впевнений він.

"Вчора я мав довгу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професійності наших захисників та стійкості нашого народу. Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим. До України вже прибули і стали на бойові чергування нові Байрактари. Буде більше стінгерів і джавелінів. Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Ми на передовій вільного світу. Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали", - йдеться у заяві.

"Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя. Після перемоги ми вшануємо їхню пам'ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсону, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів. Слава України! Слава Героям України!", - резюмує Резніков.