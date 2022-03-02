Сьогодні українці – символ незламності, - брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

З початку вторгнення РФ до України наша країна стала дійсно єдиною.

Про це сьогодні на брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні українці – символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!", - зазначив президент.

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