Сьогодні українці – символ незламності, - брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО
1201744
З початку вторгнення РФ до України наша країна стала дійсно єдиною.
Про це сьогодні на брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні українці – символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!", - зазначив президент.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми притягнемо Росію до відповідальності, - Байден у розмові з Зеленським