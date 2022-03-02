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Сьогодні українці – символ незламності, - брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

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З початку вторгнення РФ до України наша країна стала дійсно єдиною.

Про це сьогодні на брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні українці – символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!", - зазначив президент. 

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Топ коментарі

  • Александр Александров 7fa1b22d
    Фото горелой русни в Буче. Эпично, сцуко!

  • Планшет Студента
    Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і не важливо, залишимося ми в живих чи ні.

    Зараз хід не за нами.
    ЗАКРИЙТЕ НАМ НЕБО!!!
  • olele
    все по Салтикову, який Щедрін
    за русскій язик дають писдюлів
    за русскій рубль товчуть пики

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