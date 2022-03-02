Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу
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Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу.
Про це Anonymous повідомили в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, закрила Центр управління Роскосмосу", - йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни.
Раніше хакери "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії. Не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту та Міноборони РФ.