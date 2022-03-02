Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 5840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер
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Війська РФ несуть втрати в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 5840 осіб,
танків ‒ до 211,
Бойових броньованих машин ‒ 862 од,
артилерійських систем – 85,
РСЗВ - 40,
засоби ППО - 9,
літаків – 30 од,
гелікоптерів – 31 од,
автомобільної техніки - 355,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!", - розповіли в Генштабі ЗСУ.