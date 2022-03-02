Сбербанк йде з європейського ринку. Рубль втратив 30% вартості

Найбільший російський банк "Сбербанк" повідомив, що змушений піти з європейського ринку через великий відплив грошових коштів та загрозу безпеці співробітників та відділень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський Інтерфакс, інформує Цензор.НЕТ.

"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень. У зв'язку з розпорядженням Центрального банку Росії "Сбербанк России" не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", - йдеться в повідомленні банку.

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Як повідомлялося раніше, "Сбербанк" через війну в Україні потрапив під санкції США, Євросоюзу та Великої Британії.

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