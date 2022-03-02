Сбербанк йде з європейського ринку. Рубль втратив 30% вартості
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський Інтерфакс, інформує Цензор.НЕТ.
"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень. У зв'язку з розпорядженням Центрального банку Росії "Сбербанк России" не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", - йдеться в повідомленні банку.
Як повідомлялося раніше, "Сбербанк" через війну в Україні потрапив під санкції США, Євросоюзу та Великої Британії.
"Рубль втратив 30% своєї вартості, російський фондовий ринок втратив 40% і торги призупинені. Економіка Росії хитається, і винен у цьому лише Путін", - заявив учора президент США Джо Байден. Президент США впевнений, що конфлікт в Україні послабить Росію, а решта світу зробить сильнішим