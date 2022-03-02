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Україна звернулася до міжнародної спільноти з вимогою заблокувати російське судноплавство, - Мінінфраструктури

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Україна звернулася до міжнародної спільноти з вимогою заблокувати російське судноплавство, - Мінінфраструктури
Міністерство інфраструктури України закликає зупинити морське сполученням з портами окупанта, а також зупинити обслуговування ворожих суден в іноземних портах.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Україна направила вже близько 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення рф.

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Паралельно, у Міністерстві працюють над розпорядчим документом щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України суден окупанта.

"Окрім того, буде заборонено заходження суден під прапором України до портів російської федерації", – додають у відомстві.

У Міністерстві відзначили, що одним з перших, хто застосував санкції в судноплавстві проти рф, стала Велика Британія.

"Йдеться про заборону для суден, які ходять під прапором Російської Федерація або використовуються фізичними та юридичними особами, що мають відношення до російської федерації або знаходяться під санкціями", – повідомили у пресслужбі.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Мэр Праги заявил в своем Twitter, что в городе появится улица Украинских героев.
  • Roman Rjevskiy
    Роман Абрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції
  • время
    Давно треба було це зробити.Ще коли цапи блокували Азовське море.
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