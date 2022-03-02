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Під Миколаєвом російські окупанти намагаються висадити десант, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

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Російські окупанти намагаються висадити десант під Миколаєвом.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"У нас висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти висаджуються. Оголошую комендантську годину. Комендантська година до наступних вказівок. Із вулиці всі йдемо", - сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в Телеграмі.

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Він уточнив, що наразі тривають бої біля Калинівки. "Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки. Військові працюють. У Миколаєві ворога немає", - наолосив Ким.

Пізніше він заявив, що з Севастополя у бік Миколаєва полетіли ворожі літаки.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    вчора з затоки відпустили кораблі рф.
    а треба було знищити всі до останнього. може й дисант сьогодня відмовився.
  • время
    Не залишайте не одного цапа в живих.Ця гидота не має право на життя!
  • Valeriy Wrx
    Нет уже того десанта...
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