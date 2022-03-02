"Вони лежать, не віддані землі, дикі бродячі собаки обглоджують тіла", - російська сенаторка Нарусова звинуватила владу РФ у небажанні забирати тіла загиблих окупантів

Російська влада не ставить собі за мету забрати тіла своїх загиблих військових з України.

Про це 1 березня в ефірі телеканала "Дождь" заявила російська сенаторка, мати телеведучої Ксенії Собчак Людмила Нарусова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Політикиня повідомила, що телефонувала в штаб Західного військового округу РФ із пропозицією домовитися про коридор, яким можна було б вивезти вбитих.

"Адже вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обглоджують тіла, деяких не можна ідентифікувати, бо вони обгорілі. За якими законами війни це можливо?! Мій тато, який пішов на фронт у 41-му році, казав, що перше після будь-якого бою – це збирання тіл. У мене просто немає сил говорити. Я не ототожнюю себе з тими представниками влади, які виступають за війну. Що вони роблять, по-моєму, самі не знають. Вони виконують накази, а не думають, що роблять", – сказала Нарусова.

Вона додала, що "навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за стільки діб напружених боїв не може не бути жертв".

За даними сенаторки, російський Комітет солдатських матерів завалений дзвінками й листами матерів, які втратили зв'язок із дітьми, яких призвали в Україну.



"Їм нема чого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів, стали зв'язуватися і з'ясували, що хтось у полоні, хтось загинув. Але питання про те, щоб принаймні тіла загиблих зібрати, просто не стоїть",– зазначила Нарусова.

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Вона розповіла, що в Росії введено військову цензуру на інформацію про війну РФ з Україною.



Нарусова також додала, що російські держканали, через які пропаганда розповідає про відсутність жертв, відомі постійним публікуванням фейків, зокрема і про "розіп'ятого хлопчика".

"...Це коротка пам'ять наших громадян. Я пам'ятаю, кілька років тому, коли був наступ на Дебальцеве, по-моєму... На "Первом", на "Втором", на "НТВ" [телеведучий-пропагандист Володимир] Соловйов із [телеведучим-пропагандистом Дмитром] Кисельовим – усі показували сюжет із нещасною жінкою, яка розповідала про нібито розіп'ятого на хресті хлопчика на очах у матері", – наголосила сенаторка.



