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"Місто здавати ніхто не збирається. Люди налаштовані досить рішуче", - російських окупантів не пустили до Енергодару. ВIДЕО

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Мешканці Енергодару не пустили російських окупантів до міста, в якому розташована найбільша в Європі атомна станція.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч відбулася . Ми довели позицію що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити своєму керівництву . Наступна зустріч в 15.00 на тому ж місці . Але все може змінитися будь якої миті ! Будьте готові ! Зараз ідемо додому", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що в місті знаходиться Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю.

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Топ коментарі

  • Muron
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  • Muni
    Припиніть розганяти зраду, армія не безмежна, в данному випадку цивільний спротив дозволяє їй зосередитись на інших напрямках!
  • Запорізький козак
    ⚡️Мэр Конотопа заявил, что российские солдаты выдвинули ультиматум: или он сдаёт город, или они уничтожают город артиллерией. Мэр за то, чтобы воевать, местные жители его поддержали.
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