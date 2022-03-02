"Місто здавати ніхто не збирається. Люди налаштовані досить рішуче", - російських окупантів не пустили до Енергодару. ВIДЕО

Мешканці Енергодару не пустили російських окупантів до міста, в якому розташована найбільша в Європі атомна станція.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.



"Зустріч відбулася . Ми довели позицію що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити своєму керівництву . Наступна зустріч в 15.00 на тому ж місці . Але все може змінитися будь якої миті ! Будьте готові ! Зараз ідемо додому", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що в місті знаходиться Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю.