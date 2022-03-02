Війська РФ вночі бомбили Білу Церкву та Бородянку, зранку обстрілюють Ірпінь та Гостомель, - ОДА

Російські загарбники не дають "зелений коридор" та можливість волонтерам надати допомогу населенню Київської області, які постраждали від бомбових ударів та обстрілів, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьомий день повномасштабної війни в Україні. Вночі бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка. Вранці тривають обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйновано велику кількість будівель. Пошкоджено інфраструктуру. Наші військові і тероборона дають відсіч. Складна ситуація у напрямках смт Бородянка, Житомирської траси і селища Димер", - написав Кулеба у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "окупанти не дають ні "зелений коридор", ні можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню".

Місцеві жителі також виклали в мережі результати ворожих обстрілів. В районі Бучі знищено житловий комплекс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розбита техніка російських окупантів на вулицях Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж