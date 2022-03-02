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Війська РФ вночі бомбили Білу Церкву та Бородянку, зранку обстрілюють Ірпінь та Гостомель, - ОДА

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Війська РФ вночі бомбили Білу Церкву та Бородянку, зранку обстрілюють Ірпінь та Гостомель, - ОДА
Російські загарбники не дають "зелений коридор" та можливість волонтерам надати допомогу населенню Київської області, які постраждали від бомбових ударів та обстрілів, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьомий день повномасштабної війни в Україні. Вночі бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка. Вранці тривають обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйновано велику кількість будівель. Пошкоджено інфраструктуру. Наші військові і тероборона дають відсіч. Складна ситуація у напрямках смт Бородянка, Житомирської траси і селища Димер", - написав Кулеба у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "окупанти не дають ні "зелений коридор", ні можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню".

Місцеві жителі також виклали в мережі результати ворожих обстрілів. В районі Бучі знищено житловий комплекс.

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Топ коментарі

  • Ревизор
    Сотні шведів їдуть воювати за Україну
    Війна з Росією Україна Швеція

    В Україну їдуть сотні шведів-добровольців. Вони будуть допомагати нашій армії як військовослужбовці.

    Про це повідомляє шведське видання Svenska Daglabed.

    Шведи зацікавлені боротися в складі української міжнародної бригади. У четвер туди вже відправилися перші шведські волонтери.


    - Вони будуть розміщені в англомовній групі й братимуть участь у захисті, - каже шведський координатор групи.

    Фото: Марієнко Андрій / АП

    Anders Östlund, швед, який живе у Києві, пише, що зголосилися уже близько 400 добровольців.

    "Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непогано для маленької країни лише через кілька днів після того, як пройшов виклик військових добровольців. Іноземний легіон в Україні може стати потужним", - твітить Anders Östlund.
  • Cinichny Bandera
    Путін так любить символізм, що просто повинен здохнути 5 березня, в той же день коли і сталін.
  • Запорізький козак
    ⚡️Мэр Энергодара Запорожской области сообщает, что представители российских войск встретились на блок-посту с жителями, те им сказали, что в город не пустят.
    Российские войска развернулись.
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