Туреччина не буде приєднуватися до санкцій проти РФ, - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина не має наміру приєднуватися до санкцій проти Росії, заявив у вівторок турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

"Ми принципово не беремо участі в таких санкціях. Не схильні брати участь у цьому й зараз", - наводить його слова агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він нагадав про рішення турецької влади задіяти положення Конвенції Монтре й закрити чорноморські протоки для військових кораблів. У зв'язку з цим він зазначив, що Москва раніше погодилася з пропозицією Анкари відкликати свій запит на проходження через протоки кількох кораблів, які не приписані до Чорноморського флоту ВМФ РФ.

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У неділю Чавушоглу заявляв, що Туреччина довела до відома інших країн те, що зараз не пропускатиме військові кораблі через чорноморські протоки.

Конвенція Монтре в 1936 року відновила суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли. Вона зберігає право за торговельними суднами будь-яких країн вільно проходити через ці протоки і в мирний, і у воєнний час.

Крім того, в мирний час конвенція дає вільно проходити через протоки військовим кораблям будь-якого класу, що належать до чорноморських держав. Для військових кораблів нечорноморських держав діють обмеження за класом, тоннажем і часом перебування у Чорному морі.

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При цьому в разі участі Туреччини у війні або якщо Туреччина вважає, що їй загрожує війна, вона має право дозволяти або забороняти проходження через протоки будь-яких військових суден.