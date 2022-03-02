"Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди на 2 березня

Зважаючи на оперативний аналіз руху, Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 2 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Зокрема, з Харкова до Тернополя вирушить двоповерховий поїзд Skoda City Elephant. Відправка поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30.

Ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків – Львів заплановано на 17:00.

Також на 2 березня "Укрзалізниця" призначає такі евакуаційні поїзди:

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Дніпро – Львів 10:30

№80 Дніпро – Київ 14:00

№41 Дніпро – Трускавець 14:20

№86 Запоріжжя – Львів 09:30

№738 Запоріжжя – Київ 10:50

№4 Запоріжжя – Ужгород 14:45

Одеса – Ужгород, відправлення о 22:30

Вінниця – Львів, відправлення о 14:00

Зважаючи на оперативний аналіз руху, "Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant. Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30.

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Нагадаємо, ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків – Львів заплановано на 17:00.

Призначено дизель-поїзди, що курсують за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та зворотно.

Поїзд №7620/7621 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм, який сформовано з двох дизель-поїздів, вирушатиме зі Львова о 09:00.

Поїзд №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова о 14:00.

Посадка в дизель-поїзди відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку.

З приводу детальнішої інформації, а також можливих змін у розкладі просимо уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.

Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.