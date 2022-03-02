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Зеленський призначив Табурця та Марченка новими головами Черкаської та Одеської ОДА

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Зеленський призначив Табурця та Марченка новими головами Черкаської та Одеської ОДА
Президент Володимир Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА.

Про це повідомив телеканал "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Новим головою Одеської військово-цивільної адміністрації замість Сергія Гриневецького став полковник Максим Марченко – колишній командир мехбригади імені Лицарів Зимового походу.

Марченко, 1983 р.н. - український військовий, полковник Збройних сил України, командир 28-ї окремої механізованої бригади (Одеса). Народився у Слов'янську Донецької області, в 2015-2017 рр. був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Скічка з посади керівника Черкаської обласної військової адміністрації (у мирний час - облдержадміністрації), призначивши замість нього розвідника Ігоря Табурця.

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Топ коментарі

  • Валера Крупа
    Наконец-то этого Гриневецкого убрал,ещё бы Труху изолировали!
  • Юрій Яцуляк
    Слава Богу - що прибрав рига і сєпара гриневецького.
  • Whisky
    Русский корабль развернулся и пошел нахуй под Одессой - узнал, что сняли Гриневецкого
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