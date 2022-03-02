Януковича привезли в Мінськ, щоб оголосити президентом, - ЗМІ

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

Про це повідомив співрозмовник УП в українській розвідці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Янукович втік з України у 2014. Місяць тому ОАСК став розглядати позов Януковича про незаконне усунення його від влади.