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Януковича привезли в Мінськ, щоб оголосити президентом, - ЗМІ

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Януковича привезли в Мінськ, щоб оголосити президентом, - ЗМІ
Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

Про це повідомив співрозмовник УП в українській розвідці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Янукович втік з України у 2014. Місяць тому ОАСК став розглядати позов Януковича про незаконне усунення його від влади.

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Топ коментарі

  • Максим Бондаренко b802a304
    З фантазією у кацапів дефіцит)
  • Eight Wonder 56eae116
    АХХАХААХХАХА, кому нужен этот овощь?
  • Первый Второй
    Єто то, которое от брошенного яйца падало и памперсі меняло?
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