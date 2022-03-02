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Українські сили атакували армію РФ у Горлівці, окупованій з 2014

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Українські сили атакували армію РФ у Горлівці, окупованій з 2014
В місті Горлівка на Донеччині, що перебуває під окупацією з 2014 року, українські війська атакували ворога.

Про це повідомляє з посиланням на джерело у ЗСУ видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

95-та окрема десантно-штурмова бригада 1 березня зайшла в місто і нанесла там суттєвих втрат ворогу.

Наразі українські військові не змогли закріпитсь у Горлівці і відійшли з населеного пункту. Однак у ЗСУ кажуть, що це тимчасово.

Раніше у соцмережах повідомляли, що українські захисники взяли Горлівку під контроль.

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Топ коментарі

  • vitalmod
    Отлично, нужно этих мразей ебашить в слабые места - тылы
  • віктор федорович 31ee1569
    Виходити на кордон з россією все одно доведеться.
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Ничего себе
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