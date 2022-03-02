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Затримано корегувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром: йому загрожує 15 років ув’язнення

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Затримано корегувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром: йому загрожує 15 років ув’язнення
Зрадник прибув у Івано-Франківськ 22 лютого та заселився у мотель неподалік аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, корегувальник передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

У результаті потрапляння ракет була зруйнована інфраструктура аеродрому. Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ.

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Диверсант був затриманий, коли намагався здійснити наступний злочин проти обороноздатності нашої країни. За статтею "Державна зрада" він буде засуджений до 15 років ув’язнення.

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Топ коментарі

  • чугунный батон
    Какое увьязнаня ??? Отрезать яйца и повесить на фонаре .!!!!!!!!
  • Muron
    Тяжко йому буде жити в тюрмі серед "бєндєровцев"
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Зрада карається смертю!!!
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