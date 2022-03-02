Новини

Оператор заздалегідь перевів сигнал київської телевежі через європейські супутники

69299
Оператор заздалегідь перевів сигнал київської телевежі через європейські супутники
Оператор заздалегідь перевів передачу сигналу телеканалів на європейські супутникові мережі.

Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила у Телеграмі,   інформує Цензор.НЕТ

"Керівництво державного оператора, Концерну РРТ, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, повідомило, що оператор був готовий до цих терористичних актів і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів", — ідеться у повідомленні.

Читайте також: Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Харкову попередньо 4 загиблих, 9 осіб травмовано, - ДСНС. ВIДЕО

У Держзв'язку запевнили, що зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо.

"Мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет", — ідеться у повідомленні.

У Києві тривають відновлювальні роботи Київської телевізійної вежі, яку 1 березня обстріляли росіяни.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

ТОП-новини

всі новини