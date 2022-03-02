ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі

Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) затвердив санкції проти галузей і чиновників Білорусі.

"Постпреди ЄС затвердили санкції щодо чиновників Білорусі... також схвалили санкції стосовно низки галузей", - передає вона, не наводячи подробиць, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після формального затвердження Радою ЄС і публікації її постанов в "Офіційному журналі" Європейського Союзу ці рішення набудуть чинності.

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