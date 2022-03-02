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"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Ми будемо обороняти Київ!" - Кличко. ВIДЕО

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Війська Російської Федерації стягують сили все ближче до української столиці, але Київ не здасться, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Про це йдеться у зверненні Кличка, яке опубліковане в Телеграмі,  повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі.  Ми готуємося і будемо обороняти Київ!", - запевнив Кличко.

Він закликав  всіх киян не втрачати витримку і не вірити дезінформації. 

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Кличко повідомив, що Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва.

"Я пишаюся бути українцем! Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив в жодній з країн, де я був.  Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст та селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви – герої!", - написав мер столиці.

"Такий бойовий дух і самопожертва армії, поліції, інших силових структур, бійців тероборони та всіх українців – це наша сила! Яку не зламає ніхто!", - запевнив Кличко.

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Тут кожен будинок- термінал, а кияни- КІБОРГИ.
    СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
  • Микола Мазуренко
    НАТО повинне зрозуміти, що те, до чого вони готувалися 60 років і витрачали купу грошей наступило, але за них воює Україна. Не треба сидіти і сцяти, допоможіть по максимуму! Якщо самі не здатні носити зброю.
  • Владимир c2a8b9e2
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