"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Ми будемо обороняти Київ!" - Кличко. ВIДЕО
Про це йдеться у зверненні Кличка, яке опубліковане в Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ!", - запевнив Кличко.
Він закликав всіх киян не втрачати витримку і не вірити дезінформації.
Кличко повідомив, що Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва.
"Я пишаюся бути українцем! Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив в жодній з країн, де я був. Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст та селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви – герої!", - написав мер столиці.
"Такий бойовий дух і самопожертва армії, поліції, інших силових структур, бійців тероборони та всіх українців – це наша сила! Яку не зламає ніхто!", - запевнив Кличко.