Новини • Війна

Наразі невідомо, коли відбудуться нові перемовини із РФ, - Кулеба

1641232
Наразі невідомо, коли відбудуться нові перемовини із РФ, - Кулеба
Наразі не відомо, коли пройде новий раунд переговорів із Росією. У будь-якому разі, Київ не прийме жодних російських ультиматумів.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ. 

"Перший раунд переговорів відбувся, жодної "зради" не було, вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у зверненні перед початком війни. Ми готові до переговорів, але не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли пройдуть нові переговори, поки невідомо", - відзначив він.

Читайте також: Сьогодні у другій половині дня російська делегація чекатиме на українських переговорників, - Пєсков

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    вы что, ебанулись... какие переговоры... весь мир знает, что когда кацапов пиздят, они просят переговоры... пиздить и еще раз пиздить до смерти...
  • Олег Марцінковський f11c8716
    Отакої.
    Російський дипломат посланий вслід за кораблем.
    "Туди йому й дорога, підарасу" (с)
  • Кирило Кожумяка
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини