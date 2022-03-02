Наразі невідомо, коли відбудуться нові перемовини із РФ, - Кулеба

Наразі не відомо, коли пройде новий раунд переговорів із Росією. У будь-якому разі, Київ не прийме жодних російських ультиматумів.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший раунд переговорів відбувся, жодної "зради" не було, вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у зверненні перед початком війни. Ми готові до переговорів, але не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли пройдуть нові переговори, поки невідомо", - відзначив він.

Читайте також: Сьогодні у другій половині дня російська делегація чекатиме на українських переговорників, - Пєсков