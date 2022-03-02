"Кожен, хто вбиває ворога, діє в умовах крайньої необхідності. На вашому захисті – судді України", - суддя Верховного Суду Ткачук

Верховний Суд продовжує працювати в умовах війни, розглядаючи справи усіх категорій.

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Олег Ткачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не проводимо публічних засідань, ми нікого не викликаємо у судові засідання. Маючи надані "мирними законами" можливості, ми приймаємо та розглядаємо справи всіх категорій. Наскільки це можливо в умовах військових атак на Київ. Частина суддів фізично знищує ворога. Частина зайнята на оборонних спорудах, - написав він. - Ми не спимо і не дрімаємо. Ми разом із Народом України у всіх ратних та мирних справах.

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Зараз ми також намагаємося розібратися, куди подіти і що робити із сотнями російських військових, які стоять у черзі, щоб здатися в полон".

Ткачук також підкреслив, що нині у пріоритетах суддів також захист прав тих, хто зі зброєю в руках бореться за наше життя та свободу.

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"На мою думку, кожен, хто вбиває ворога, діє в умовах крайньої необхідності, керується Конституцією України та виконує свій священний обов'язок, захищаючи Батьківщину! Тому кожен наш воїн, у військовій формі та цивільному одязі заслуговує на звання героя і ніколи не стане питання про його відповідальність або засудження. Воїни! Бійці територіальної оборони! Якщо ворог не здається, Ви, саме Ви, повинні його вбити! За вами – правда, над вами – Господь, разом з вами та на вашому захисті – судді України та наш Закон"! – акцентував Ткачук.